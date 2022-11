Show Chiarbola Ponziana, Zaule in versione schiacciasassi

Weekend importante per le formazioni triestine impegnate nella 16esima giornata del girone unico del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Il Chiarbola Ponziana è sicuramente la protagonista tra tutte: 5 gol, 3 punti e una solida vittoria dei ragazzi di Musolino, che al comunale di Opicina regolano 5-1 un Tricesimo mai in partita. Vittoria pesantissima anche per lo Zaule Rabuiese, che a Muggia supera 2-1 il Maniago Vajont, che scivola a 9 punti dalla vetta dopo aver condotto la classifica per buona parte di questo avvio di campionato. Un solo punto invece per il Sistiana, i ragazzi di Godeas impattano a Visogliano: contro il Comunale Fiume Bannia finisce 1-1. Parità anche nel match di Cividale del Friuli fra Forum Julii e San Luigi, che si chiude sullo 0-0. Cade invece il Kras Repen, che esce sconfitto 1-0 sul campo della Virtus Corno.

Tutti i risultati: Brian Lignano Calcio - Sanvitese 2-1, Chions - Spal Cordovado 0-1, Pro Gorizia - Juventina Sant'Andrea 1-1, Pro Fagagna - Codroipo 3-2, Virtus Corno - Kras Repen 1-0, Sistiana Sesljan - Comunale Fiume Bannia 1-1, Chiarbola Ponziana Calcio - Tricesimo 5-1, Forum Julii - San Luigi Calcio 0-0, Pro Cervignano Muscoli - Tamai 2-3, Zaule Rabuiese - Maniago Vajont 2-1.