Edda Volponi vola in semifinale Mondiale nel doppio junior

Buona la prima per la triestina Edda Volponi (STC Adria), che vince la batteria di qualificazione ai mondiali junior di Plovdiv in Bulgaria qualificandosi per la semifinale. L'atleta di coach Ciriello, alla sua prima esperienza iridata, in coppia con la mantovana Bussacchetti, ha fatto registrare il secondo crono di specialità, lasciando intravedere buone speranze di podio per la finale di domenica.

Nel doppio al maschile, il 4° posto del sangiorgino Marco Dri (Canoa San Giorgio), con il torinese Bergamin, ha costretto la barca azzurra ai recuperi per poter disputare la semifinale, gara alla loro portata.

Giovedì, alle 10:06 sarà la volta di Antonio Distefano (Saturnia), nel 4 senza, alle 10:18, la Alice Gnatta (Lignano) nel 4 di coppia, infine l'otto femminile, sul quale gareggiano Benedetta Pahor e Letizia Mitri (Saturnia) sarà impegnato venerdì 13 alle 11:30 nella gara per l'assegnazione delle acque e la finale diretta alle 13:10 di domenica 15.