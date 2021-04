Hockey in line: Edera Trieste approda in Final eight di Coppa Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il match contro il Cittadella infatti, causa Covid, è stato prima rinviato e poi cancellato poiché i veneti si sono ritirati dal campionato di serie A e conseguentemente sono usciti anche dalla Coppa Italia, come prevede il regolamento. Ora ai ragazzi di Florean si troveranno di fronte la seconda forza del campionato di serie A, ovvero la corazzata Ferrara Hockey. Intanto l’accesso alla fase finale della Coppa Italia dei triestini, come unica squadra di serie B, corona una stagione eccezionale, dimostrando costanza di risultati e continuità di gioco nel corso delle due ultime stagioni e nonostante l’arresto forzato del campionato 2020 causa Covid 19. Ha dichiarato Roberto Florean, coach di Edera Trieste: “Sono veramente dispiaciuto dal ritiro del Cittadella, soprattutto perché mi legano anni e anni di amicizia col presidente Mauro Pierobon e so quanta passione per questo sport lo pervada. Purtroppo nulla ha potuto dinanzi alla terza quarantena imposta dal Covid al suo team. Noi passiamo il turno di Coppa Italia e troviamo un posto tra le magnifiche otto ma non è così che avrei voluto conquistare la Final Eight di Riccione.” Addetto stampa Massimiliano Cocozza. Aggiornamenti e live score su https://hockeyinline.fisr.it/