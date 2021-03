Marcia su strada, Emiliano Brigante intasca un'altra vittoria

Si è conclusa questa mattina la seconda prova dei CDS (Campionati di Società) di marcia su strada, svoltasi a Grottaglie in Puglia. La gara dei 15 Km Juniores ha visto come protagonista assoluto il marciatore della Trieste Atletica Emiliano Brigante, al primo anno di categoria e già campione italiano lo scorso ottobre sui 10 km dedicati alla categoria Allievi. Il nativo di Ronchi dei Legionari, allenato da Sergio Tonut, ha vinto con un crono di 1h05:52, dopo esser passato in 22 minuti al passaggio dei 5 Km. “La gara è andata come me l’aspettavo”- racconta Emiliano-. “Per quanto riguarda il tempo, ho cercato di impostare il ritmo fin dal primo km e questo mi ha aiutato a distanziare subito gli avversari”.

L’avvicinamento a questa gara non è stata privo di imprevisti: “Per quanto riguarda la preparazione sono appena guarito da un infortunio perciò devo ancora recuperare i tanti km che ho perso per recuperare completamente”. Una vittoria molto importante per il portacolori della Trieste Atletica, i cui obiettivi futuri presentano tinte azzurre:“Come prospettive future ci sono molti appuntamenti importanti a livello internazionale nella prossima estate., perciò l’obiettivo principale sarebbe vestire la maglia della nazionale, poi chissà...”. Di certo il futuro parlerà per lui ed ovviamente le sue speranze sono e saranno seguite dall’intera Trieste Atletica, che sognerà di vestire quella importantissima maglia assieme a lui.