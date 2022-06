Una mattinata contro gli stereotipi con l'Enduro-terapia del Cest

Gli utenti delle comunità e dei centri socio-educativi del CEST hanno partecipato nella mattinata di ieri, 1 giugno, a Noghere all’evento Sport e Solidarietà, che coniuga motociclismo fuoristrada e integrazione delle persone disabili. Circa una trentina i partecipanti che, accompagnati dagli operatori, sono saliti sulla moto da cross per effettuare un breve tracciato - in totale sicurezza - e farsi trasportare dalle sensazioni stimolate dal moto dell’aria, dalle vibrazioni e dal rumore del motore. Il triestino Alessandro Battig, pilota di esperienza internazionale e un passato in ambito sociale, ha accompagnato le ragazze e i ragazzi del CEST in questa affascinante mattinata: un’esperienza nuova ad alto impatto emotivo che ha assicurato loro un immediato beneficio in termini di autostima e conoscenza di sé. L’evento è stato reso possibile dal Consorzio COSELAG, proprietario dell’area, dal Comune di Muggia, dal CEST e dal Moto Club Trieste.

“Dopo 50 anni di lavoro sul territorio, il CEST continua ad aprirsi a nuove collaborazioni e progetti innovativi. In questo caso siamo felici di presentare un’iniziativa che ha come obiettivo quello di abbattere gli stereotipi. - sono le parole di Maja Tenze, Direttrice dei Servizi del CEST - Il progetto Sport e Solidarietà nasce infatti per dare la possibilità alle persone con disabilità di provare una nuova emozionante esperienza”. “Vogliamo mandare un messaggio: il motociclismo fuoristrada, lo sport che amiamo, è una disciplina con un sistema di valori solidi e che guarda sempre al benessere della comunità. Troppo spesso viene dipinto senza motivo come uno sport pericoloso e praticato per senso di irresponsabilità verso gli altri” così gli organizzatori Michele Terdina, Sandro Battig, Fabrizio Hriaz, Roberto Marassi e Mauro Benvenuto, piloti di Enduro di livello internazionale.

Il CEST

Il CEST è presente sul territorio di Trieste dal 1971, quando si è costituita l’associazione di familiari. Lavora senza sosta da oltre 50 anni per la promozione dei diritti e dell’autonomia delle persone disabili. Da decenni le attività sportive sono parte integrante della programmazione, in virtù dell’adesione al circuito internazionale Special Olympics