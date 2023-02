La novità targata Evinrude, ecco l'Euro Kokos Trail tra Basovizza e la Slovenia

Una piacevole novità in vista dell’inizio del nuovo anno sociale dell’associazione sportiva Evinrude Muggia Atletica. Per la prima volta il sodalizio focalizza tutti i suoi sforzi organizzativi sul Kokos Trail che diventa “Euro Kokos Trail”. La gara si svolgerà su un tracciato transfrontaliero tra Italia e Slovenia: con partenza e arrivo al Campo sportivo Zarja di Basovizza, si toccherà la cima del Monte Cocusso/Kokoš presso il Rifugio/Koca, per poi proseguire fino al Monte Castellaro/Gradisce, quindi con una lunga discesa si arriverà a Pese/Pesek per proseguire a fianco delle Ghiacciaie/Jazzere e il Monte Grociana.

La manifestazione, in programma il 18 marzo 2023 con partenza alle ore 10.00, prevede tre percorsi: due competitivi da 16 km e 10 km, e la 8 km “family” indicata per le famiglie e i più piccoli. I tracciati risalgono al 2020, sono gli stessi individuati prima dello stop imposto dalla pandemia e rientrano nel FVG Trail Running Tour. Sono previste due prove del percorso: la prima, del 25 febbraio, è aperta agli atleti allenati e avrà la durata di 1 ora e 50 minuti. La seconda, in calendario il 4 marzo, è aperta a tutti e durerà 3 ore.

La manifestazione è organizzata all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, nell’ambito del programma regionale Ecosport FVG e in collaborazione con il marchio Io Sono Fvg. Sponsor tecnici dell’Euro Kokos Trail sono il marchio di abbigliamento sportivo Scarpa e il negozio di articoli sportivi Track & Field di Basovizza. "Iniziamo il nuovo anno con una manifestazione che fa parte della nostra storia, con un format innovativo - spiega il presidente di Evinrude Graziano Ferlora - Mettiamo a disposizione i decenni di esperienza del nostro staff per aumentare la qualità della nostra organizzazione. Ci aspettiamo molti atleti di livello, mantenendo la dimensione sociale e famigliare degli eventi”.