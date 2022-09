Tutto pronto per la 16ª edizione dell'Euromarathon

Tutto pronto per la XVI Edizione dell’Euromarathon, tradizionale eco-trail della Penisola di Muggia organizzato dalla Asd Evinrude del presidente Graziano Ferlora. Anche quest’anno, come sempre, iscrizioni aperte per 3 percorsi, 21 km, 14 km e 6 km non competitiva (Eco Family Trail). I tracciati sono rinnovati rispetto alle passate edizioni. La gara partirà alle 14.30 con punto di partenza e di arrivo presso il Montedoro Shopping Center. Si consiglia di arrivare con anticipo, a partire dalle 12.30.

“Da sempre i nostri percorsi variano, cerchiamo di apportare cambiamenti per migliorare l’esperienza dei partecipanti. - sono le parole del presidente di Evinrude Ferlora e di Elisabetta Gaspardis, direttore sportivo della Asd e sempre in prima linea nell’organizzazione degli eventi dell’associazione - Ci aspettiamo una grande partecipazione per quello che è l’evento principale della nostra associazione, che coniuga la passione per la corsa in montagna e scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio”.

La partenza torna a essere quella dell’epoca pre covid, con il chilometro iniziale pianeggiante sulla strada. Nella prima parte del percorso, è previsto un lungo tratto pianeggiante (6km), che parte in corrispondenza dei laghetti delle Noghere e arriva fino a Osp, dove inizia la salita che porta fino al castello di San Servolo. Da qui il tracciato si snoda verso Prebenico, dove si incontrano i percorsi. Si procede poi nella zona di Caresana, per poi attraversare località Montedoro, dove imboccare la discesa che arriva centro commerciale, punto di arrivo. Dopo l’arrivo, è in programma il classico “pasta party”, con musica dal vivo e festa a tema Oktoberfest, a cura dei soci dell’associazione Evinrude.

Sul confine tra Italia e Slovenia, a Prebenico - Prebeneg, i partecipanti toccheranno la zona colpita dall’incendio a fine agosto 2022. Ad oggi, dopo numerose ricognizioni, la Asd Evinrude comunica che il percorso è agibile e l’aria respirabile.