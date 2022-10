Euromarathon, Kipngetich e Guidolin si aggiudicano la 16ª edizione

Oltre 150 persone hanno preso parte alla 16ª edizione dell’Euromarathon – Eco Trail della penisola di Muggia, organizzata dalla Asd Evinrude MuggiAtletica nell'ambito degli eventi EcoFeste FVG. I partecipanti si sono cimentati su 3 tracciati - Eco Trail 21km, Euroeasy Trail 14km e il non competitivo 6km - che si snodano tra Noghère, Prebenico, Log, Crociata, San Servolo e Caresana e Montedoro, con partenza e arrivo proprio presso il Montedoro Shopping Center, storico partner dell’iniziativa.

Per quanto riguarda l’ordine di arrivo, Sammy Kipngetich della società Atletica Brugnera Friulintagli e Nicol Guidolin del team Tornado hanno sono i primi classificati della da 21 km. I due hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 1h26’15” e 1h45’08”. Un risultato che non sorprende gli addetti ai lavori, viste le qualità messe in mostra dai due atleti in più di un’occasione. Per l’atleta keniano questa è la seconda vittoria consecutiva all’Euromarathon.

Dietro Kipngetich, nella categoria maschile, sono arrivati Uros Vodopivec (1h32’43”), Giorgio Turel (1h38’11”). Quarto Ezio Poiana (1h42’41”) e quinto Enrico Pausin (1h43’15”). La vincitrice della passata edizione Elena Snidero, atleta della squadra di casa, si è posizionata seconda nella categoria femminile 21 km, con il crono di 1h56’43”. Bronzo per Cinzia Salvi (2h00’40”). Nell’Euroeasy Trail Riccardo Sterni (1h04’39”) ha chiuso davanti a Daniele Torrico (1h05’54”) dopo un duello durato tutti i 14 km è deciso negli ultimi 3. Terza piazza per Davide Selvestrel (1h10’15”). Tra le donne Margherita Spadaro (1h17’04”) ha chiuso prima, davanti a Letizia Pugnetti (1h24’19”) e Kelly Minato (1h24’25”).

Il percorso, differente rispetto alla passata edizione, prevedeva un primo tratto pianeggiante di 6 km, le salite dimezzate rispetto all’anno scorso - da 4 a 2 - e un’insidiosa discesa. Nei pressi di Prebenico - Prebeneg, sul confine tra Italia e Slovenia, gli atleti sono passati nell’area colpita dagli incendi di questa estate.