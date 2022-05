Allianz Pallacanestro Trieste, grande successo per l'evento organizzato a Il Giulia

Un grande successo l’iniziativa organizzata ieri al Centro Commerciale Il Giulia con l’Allianz Pallacanestro Trieste: le tifose e i tifosi biancorossi non si sono fatti scappare l’occasione per incontrare, parlare dal vivo e giocare con i ragazzi guidati dal coach Ciani. Trecento presenze, di cui la maggior parte bambini, hanno applaudito e accolto con appassionati cori l’arrivo sul palco dei giocatori e dello staff tecnico. Occasione speciale anche per la Trieste Basket che, con la presenza del direttore del “Centro Commerciale Il Giulia” Matteo Bortuna, ha celebrato i suoi Mvp: Davis, Banks e Grazulis, vincitori dei premi degli scorsi mesi e una seconda volta il pistolero di Memphis, scelto dai soci di Trieste Basket come miglior giocatore dell’intera stagione e premiato dal presidente di Trieste Basket Lorenzo Pacorini.

“Prima di tutto ringrazio Matteo Bortuna, il direttore del “Centro Commerciale il Giulia”, per averci ospitato qui oggi e per aver voluto entrare a far parte della nostra grande famiglia di sponsor - sottolinea il presidente dell’Allianz Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci -. Oggi è veramente bello essere qui e vedere soprattutto l’entusiasmo di tutti i ragazzi e delle famiglie appartenenti al settore minibasket di Basket Trieste. Vestire questa maglia è un onore e porta con sé anche delle responsabilità, verso i tifosi e verso la città e credo che questo concetto lo abbiano capito fin da subito anche i giocatori protagonisti di questa stagione. Ora c’è un ultimo passo da fare tutti assieme, vincere una partita importante come quella di domenica”.

Nella prima fase dell’appuntamento, svoltasi nella birreria “Doppio Malto”, l’incontro tra il Presidente dell’Allianz Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci e gli sponsor della famiglia biancorossa. Infine, dopo le premiazioni, i più piccoli hanno potuto tirare a canestro insieme ai propri idoli, farsi scattare delle foto e chiedere gli autografi.

“La Pallacanestro Trieste - ha concluso Ghiacci - avrà sempre bisogno di voi e dei suoi tifosi. Voi ci siete sempre stati vicini permettendoci di essere una società sana e con i conti in ordine poco conta chi guida la barca se questa poi non è in grado di galleggiare. Il vostro supporto è un atto d’amore per la città e per l’eccellenza sportiva che è la punta di diamante di Trieste, la sua squadra di basket”.