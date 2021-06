Fabio Mian firma con l'Allianz Pallacanestro

Fabio Mian è un nuovo giocatore dei biancorossi. Ha siglato con la società un biennale e sarà a disposizione di coach Franco Ciani per il prossimo campionato. "Quello su Fabio è per noi un investimento su un giocatore italiano nel pieno della maturità sportiva - ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci - che milita da anni nel campionato di Serie A e che ha dimostrato un rendimento costante nel tempo ed una leadership solida in campo. Con la sua fisicità si delinea chiaramente l'Allianz Pallacanestro Trieste del futuro, una squadra atletica, veloce, capace di essere flessibile sia in fase difensiva che offensiva".

Fabio Mian

Guardia/ala di 196 centimetri per 88 chili, Fabio Mian è nato a Moraro (GO) il 7 febbraio del 1992: inizia a giocare a basket con l’Asar Romans, poi passa alle giovanili della Cbu Udine con cui esordisce anche nei campionati senior, in C2, poco più che quindicenne. Fin da subito il talento è evidente, tanto che nel 2008 viene selezionato per il Jordan Classic International Game e nel 2009 firma un contratto quinquennale con la Pallacanestro Varese: da qui, viene mandato a Bari per fare esperienza e, successivamente, altre tappe della sua carriera lo vedono ad Agrigento, Cremona, Pistoia e Trento, prima di ritornare a Cremona per la stagione 2020/2021. Con i lombardi, chiude la stagione regolare a 11.1 punti, 3.2 rimbalzi e 1 assist di media, tirando con il 44.7% da due, il 36.3% da tre e l’83% ai liberi: chiuso il campionato di Serie A, firma con l’Apu Udine in Serie A2 per disputare i playoff, nei quali viaggia a 10.2 punti e 2.9 rimbalzi di media in 25.5 minuti, tirando con il 45% da due, il 22% da tre e l’80% ai liberi. Le qualità sono indubbie, tanto che in carriera ha più volte vestito la casacca della Nazionale Italiana.

“Conosco Fabio da tempo - le parole di coach Franco Ciani - e ho avuto il piacere di averlo in squadra nell'anno della promozione con Agrigento dalla A2 Silver alla A2 Gold. Si tratta di un giocatore capace di giocare sia da guardia che da ala piccola e che, oltre ad ottime doti fisiche e atletiche, è dotato di grande attitudine al tiro da fuori. La sua etica del lavoro e la generosità sul campo nei confronti della squadra lo rendono un ottimo innesto nel roster”.