Fano-Triestina 1 a 1 | Le pagelle: Calvano di testa, l'Unione riacciuffa un match spigoloso

L'ultima trasferta della stagione di campionato 2020-2021 finisce con un pareggio che forse sta stretto alla Triestina. Sotto dopo pochi minuti, Calvano la recupera grazie ad un bel colpo di testa. Prossimo impegno con il Mantova al Rocco.

Offredi 6

Sul goal non ha particolari responsabilità. Per il resto è spettatore non pagante.