Feralpi Salò-Triestina 2 a 1 | Le pagelle: la trasferta sul Garda è salata, Unione ko

Un quarto d'ora shock con la Feralpi che si porta sul 2 a 0, Gomez che accorcia le distanze e l'Unione che non riesce a trovare il pareggio. La trasferta in riva al Garda contro la formazione dell'ex Massimo Pavanel finisce così, con la Triestina che recrimina per un calcio di rigore su una sponda di Mensah e i leoni del Garda che in virtù di un inizio scoppiettante (e i rossoalabardati in vacanza), portano a casa i tre punti. L'Unione è chiamata a riscattarsi domenica 22 novembre al Rocco contro la Fermana.

Offredi 4.5

Sul vantaggio dei leoni del Garda non è esente da colpe. In occasione del raddoppio della Feralpi si fa infilare sul primo palo (ma c'è una leggera deviazione di Capela). Dopo alcune buone gare, una prestazione da dimenticare in fretta.

