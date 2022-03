Feralpi Salò-Triestina 3 a 0 | Le pagelle: alabardati a picco, Guerra e Luppi affondano l'Unione

La trasferta sul lago di Garda è amarissima, con Guerra e Luppi che affondano la squadra rossoalabardata. L'Unione regge un tempo, poi si scioglie come neve al sole. Poche le sufficienze.

Offredi 5.5

Subisce tre goal di cui sia sul primo che in occasione del terzo si possono attribuire responsabilità al numero uno rossoalabardato. Peccato, perché era partito bene. Nel secondo tempo compie un autentico miracolo su Corradi e una bella parata Miracoli.

Volta 4.5

Al 23' tira una testata al povero Calvano e nel secondo tempo per poco non regala il 3 a 0 a Guerra, dopo aver completamente lisciato un pallone. Impreciso nella manovra, viene anche ammonito. Serata da dimenticare.

Capela 5.5

Si fa male in occasione del vantaggio della Feralpi. Sfortunato ma prima della sua uscita non aveva disputato una gran partita.

Lopez 5

Lento nelle giocate, un po' meglio sull'uomo su cui però sembra essere sempre troppo irruento. La foga, come la prestazione negativa che un capitano non dovrebbe mettere in campo, sono di troppo.

Rapisarda 6

Dopo 9' va vicino al goal con una girata mancina che impegna Liverani ma la conclusione è debole. Bravo nel pressing alto durante il primo tempo, nel secondo finisce nel tritacarne gardesano come tutti i greghi. Tra i meno peggio.

Iotti 5.5

Si mette in mostra con alcune buone giocate nel primo tempo ma nella ripresa scivola anche lui nel baratro.

Calvano 5

Appare molto spesso in difficoltà e fa molta fatica a trovare sia il fraseggio che la posizione senza essere preso di mira dai padroni di casa. Non è regista e si sapeva.

Procaccio 6

Il più propositivo e il migliore dei rossoalabardati. Nel primo tempo parte bene con un bel guizzo a centrocampo e conquista il calcio di rigore che Gomez spreca malamente. Sembra aver ritrovato voglia e impegno. Speriamo riesca a mantenere questo livello.

Galazzi 5

Prestazione da Chi l'ha visto perché sempre troppo lontano dal centro della manovra. Uno come lui dovrebbe avere il pallone sempre tra i piedi, invece è troppo spesso spettatore non pagante. La catena di sinistra con Lopez non ha alcun senso. Nel secondo tempo spara verso la porta dei padroni di casa ma il tiro è alto.

De Luca 5

E' sfortunato, certamente. Ma se non fosse per uno stacco di testa nel primo tempo la prestazione sarebbe da Chi l'ha visto.

Gomez 5

Non c'è niente da fare. Anche quando ha la possibilità di sbloccarsi mentalmente grazie ad un calcio di rigore la pressione lo fa aprire troppo il piattone e fallire il penalty. Davvero è un peccato, perché poteva riscattarsi dopo prestazioni veramente opache. Il fatto è che senza quel rigore sarebbe gravemente insufficiente.

Trotta 5

Un tiro in porta di destro, tre errori grossolani e una perplessità sempre più grande. E' lo stesso giocatore che aveva fatto tanto bene a Frosinone?

St Clair 6

Ci mette impegno.

Baldi 6

Prestazione discreta

Sarno 6

Calcia una bella punizione.