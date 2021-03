Fermana-Triestina 2 a 2 | Le pagelle: i pali fermano l'Unione, Gomez e Sarno in rimonta

L'Unione butta via il primo tempo e si rifà nella ripresa grazie ai due attaccanti. Malissimo la coppia centrale di difesa, bene Calvano e Sarno

Un primo tempo inguardabile dal punto di vista difensivo ma una prestazione di carattere che evita la sconfitta agli uomini di Pillon. I risultati utili consecutivi salgono a 11. Bene Sarno e Calvano, diverse le insufficienze.

Offredi 6

Sia nel primo che nel secondo goal non sembra avere grandi responsabilità. Per il resto non viene quasi mai impegnato.