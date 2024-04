Pallanuoto femminile, Final-Six di coppa Italia, in semifinale Trieste si arrende al Plebiscito

OSTIA - Niente finale per le "orchette". Nella semifinale della Final-Six di coppa Italia femminile la Pallanuoto Trieste viene superata per 8-6 dal Plebiscito Padova nella piscina del Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Le triestine devono accontentarsi così della finale per il terzo e quarto posto che si terrà domenica 7 aprile. “Gli episodi hanno fatto la differenza – così l’allenatore Paolo Zizza - ci è mancato un pizzico di cattiveria in certe situazioni. Dobbiamo crescere da questo punto di vista, anche in ottica Euro Cup”.

La cronaca

Tanta tensione in avvio, evidentemente le squadre sentono il peso della posta in palio. Servono 7’ per assistere al primo gol: Gragnolati sbaglia un rigore e sul ribaltamento di fronte Bacelle trova l’1-0. De March è fredda dai 5 metri per l’1-1 di fine periodo. Equilibrio anche nella seconda frazione. Gragnolati segna con una bordata dalla distanza (1-2), pareggia Schapp con un tiro deviato (2-2). Vukovic mette dentro il 2-3 in superiorità, Cassarà trova il 3-3 a 22’’ dall’intervallo lungo. La battaglia infuria possesso su possesso. Nel terzo periodo le patavine si portano in vantaggio con Casson in controfuga (4-3). Poi capitan Cergol si carica la squadra sulle spalle: diagonale in superiorità numerica e rigore per il 4-5 a 8’ dalla sirena. Nel quarto periodo le orchette un po' si smarriscono e prestano il fianco alle controfughe venete. Due gol di Meggiato ribaltano la situazione sul 6-5, una botta mancina di Riccioli vale il 6-6. L’ultimo minuto però è favorevole al Plebiscito che con Millo su rigore e la solita Meggiato chiude i conti sull’8-6.

Il tabellino

PLEBISCITO PADOVA - PALLANUOTO TRIESTE 8-6 (1-1; 2-2; 1-2; 4-1)

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Bacelle 1, Cassarà 1, Schapp 1, Queirolo, Casson 1, Millo 1, Yaacobi, Al Masri, Meggiato 3, Sgrò, Grigolon, Pozzani, Bozzolan. All. Posterivo

PALLANUOTO TRIESTE: Sparano, Citino, De March 1, Cordovani, Marussi, Cergol 2, Klatowski, Colletta, Gragnolati 1, Vukovic 1, Riccioli 1, Zizza, Ingannamorte, Zoch. All. Zizza

Arbitri: Braghini e Romolini

NOTE: uscita per limite di falli Casson (P) nel quarto periodo; nel primo periodo Gragnolati (T) ha sbagliato un rigore (alto); superiorità numeriche Plebisicito Padova 2/8+1 rigore, Pallanuoto Trieste 2/9+3 rigori