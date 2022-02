Fiorenzuola-Triestina 0 a 1 | Le pagelle: Unione corsara, seconda vittoria consecutiva

La trasferta in terra emiliana finisce con una vittoria importantissima per la squadra di Bucchi. I tre punti arrivano grazie al goal di Annibal Capela, abile a sfruttare uno scivolone difensivo dei padroni di casa dopo un corner battuto dal buon Galazzi. Il risultato è giusto ma sono troppe le occasioni sprecate sotto porta dai rossoalabardati (Trotta, Gomez e Rapisarda). Ora l'insidiosa trasferta a Piacenza. La strigliata della società è servita, la squadra ha ritrovato fiducia.

Offredi 6

Non viene quasi mai impegnato.

Rapisarda 6.5

Si mangia un goal clamoroso. Per il resto però disputa una buona partita con una prestazione precisa soprattutto in fase difensiva. Grande recupero a 30 secondi dalla fine.

Ligi 7

Il duello con Mastroianni è molto interessante e gagliardo. A vincerlo è proprio lui. Avanti così con fiducia.

Capela 7

Fa tutto lui. Realizza il vantaggio della Triestina e subito dopo si infortuna. Costretto ad uscire per Volta.

Lopez 5.5

Sembra voler discutere sempre troppo con l'arbitro. Viene anche ammonito per un brutto ed inutile fallo a centrocampo.

Sakor 6.5

Quando accelera si vede che è giocatore di altra categoria. Ogni tanto va fuori posizione, come se ci fossero alcuni ricordi da trequartista, ma è giocatore che servirà tantissimo a questa squadra. Bene anche nel fraseggio.

Galazzi 6.5

Anche se l'assist è un po' fortuito mette lo zampino nelle giocate pericolose dell'Unione anche oggi. Con lui è sempre un'altra Triestina. Calcia bene verso la porta ma il portiere gli nega la gioia del goal.

Crimi 6

Buona prestazione a metà campo.

Iotti 6.5

Preciso e ordinato. Una garanzia.

De Luca 6

Si fa ammonire inutilmente per un brutto fallo su un difensore. Esce per Litteri. Non si rende quasi mai pericoloso.

Trotta 6

Si mangia un goal nel primo tempo dopo un piattone destro che il portiere dei padroni di casa respinge bene. Prestazione sufficiente.

Giorico 6

Secondo tempo di ordinaria amministrazione.

Myllymaki 6

Vedi sopra. Si permette anche il lusso di andare a conclusione.

Gomez 6

Si mangia un goal già fatto. ma l'importante è che sia arrivato davanti alla porta, cosa che non accadeva da molto tempo. Avanti così.

Volta 6.5

Buonissima prestazione una volta chiamato a sostituire Capela. Esperienza.

Litteri 6

Scampoli di gioco