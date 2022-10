Montestella regala i 3 punti al Chiarbola Ponziana

Squadra in casa

Il Chiarbola Ponziana torna da Cividale del Friuli con i 3 punti, 0 gol subiti e soprattutto un'ottima prestazione corale. Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia la formazione allenata da Musolino si impone 0-1 sul campo della Forum Julii. La squadra triestina riscatta il derby perso a Opicina la settimana scorsa contro i rivali del San Luigi, trova la seconda vittoria stagionale e condanna gli avversari all'ultimo posto solitario in classifica con solo 1 punto collezionato in 6 partite.

In Friuli il Chiarbola Ponziana gioca una buona gara, concede pochissimi spazi ai tentativi dei padroni di casa e amministra il vantaggio maturato al 22' del primo tempo con la marcatura di Alex Montestella, centrocampista classe 2022 al primo gol stagionale. Colpisce il grande affiatamento dei ragazzi di Musolino: partita dopo partita gli undici giocatori in campo crescono individualmente e soprattutto dal punto di vista del gruppo. Rimane aperta la questione offensiva, che al momento è il tallone d'achille dei triestini: solo 5 gol messi a segno in 6 sfide.