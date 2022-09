Lo Zaule vince ancora e si prende il terzo posto

Terza vittoria in quattro partite per lo Zaule Rabuiese, che a Cividale del Friuli regola 0-2 la Forum Julii Calcio e si proietta già nella parte alta della classifica. I ragazzi di mister Riccardo Carola condividono il terzo posto con la Pro Gorizia, a 10 punti. In vetta ci sono le pordenonesi Tamai e Maniago Vajont, a punteggio pieno (12) punti. I viola chiudono la pratica nel primo tempo: dopo 20' minuti Costa sblocca il risultato. Il raddoppio arriva negli ultimi minuti del primo tempo con Cofone, che sigla lo 0-2 al 42'. Nella ripresa gli ospiti contengono i tentativi della Forum Julii, che non riesce a trovare la via del gol e rimane inchiodata in fondo alla classifica con 0 punti, 9 sol subito e solo uno all'attivo. 8 reti e 3 subite invece per la formazione triestina.

Tutti i risultati: Juventina - Kras 0-2, Sanvitese - Calcio Maniago Vajont 0-1, Chions - Brian Lignano 1-2, Codroipo - Tricesimo 1-1, Comunale Fiume Bannia - Tamai 0-1, Forum Julii - Zaule Rabuiese 0-2, Pro Cervignano Muscoli - Pro Fagagna 0-1, San Luigi Calcio - Virtus Corno 2-1, Sistiana Sesljan - Pro Gorizia 1-2, Spal Cordovado - Chiarbola Ponziana 1-0.