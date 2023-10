Federico Fragiacomo è campione italiano di mezza maratona under 23

BENEVENTO - Un successo inaspettato ma voluto e cercato fin dal primo metro di gara con testa e determinazione. La scorsa domenica ai Campionati Italiani di mezza maratona, svoltisi sulle strade di Telese Terme (Benevento), il portacolori gialloblu Federico Fragiacomo è salito sul gradino più alto del podio nella categoria under 23 chiudendo la sua fatica dopo 1h07:48 e precedendo di soli 8” il lombardo Stefano Cecere (1h07:56).



Il ventiduenne triestino, all’esordio sui 21,097 km, non ha nascosto la grande soddisfazione per questa prima maglia tricolore della sua carriera: “È stata una prima volta nella mezza maratona un po' ad occhi chiusi dato che non avevo riferimenti derivanti da esperienze precedenti. La condizione era sicuramente buona così io e il mio allenatore abbiamo deciso di provarci. Mancando alcuni dei nomi più altisonanti del panorama italiano under 23 le possibilità, accompagnate comunque da molti interrogativi, per raggiungere un piazzamento di prestigio c’erano”.E Federico, trasferitosi a Perugia nel 2021 dove studia Economia Aziendale ed è seguito dall’allenatore Francesco Fracassini, nella gara campana ci ha creduto fin dalle prime fasi, correndo accorto ma sempre attento a non perdere la scia degli avversari più accreditati per la lotta al titolo under 23: “Al 5° km ho dovuto fare uno strappo per rientrare su un gruppetto con cui poi ho corso spalla a spalla fino al 15° km. Da quel momento la gara è entrata nel vivo ed è iniziato il duello con Cecere. Gli sono rimasto incollato, reagendo alle sue accelerazioni e staccandolo a 500 m dall’arrivo sul rettilineo finale per poi tagliare il traguardo a braccia alzate”. A Telese la Trieste Atletica ha potuto festeggiare anche per Neka Crippa, vecchia conoscenza della società gialloblù con cui ha corso dal 2015 al 2021 , che ha vinto il titolo assoluto con il crono di 1h02:40.