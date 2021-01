Mercato Triestina, l'avventura di "Ciccio" Lodi a Trieste è finita

L'avventura di Francesco "Ciccio" Lodi alla Triestina è finita. La notizia della sua partenza verso il Messina è stata riportata dal quotidiano sportivo Citysport ed è stata confermata dalla due società. Si conclude così una parentesi poco brillante del centrocampista di origini campane il cui rendimento in campo, nonostante l'arrivo nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia fosse stato accompagnato da grandi entusiasmi, non ha quasi mai fatto fare alla squadra il tanto atteso salto di qualità.

La sua presenza nella rosa alabardata era stata salutata positivamente anche e soprattutto in ragione della carriera passata, condita da oltre 500 presenze tra i professionisti. Dopo le 11 stagioni in serie A con Empoli, Udinese, Catania, Genoa e Parma, oltre che le buone stagioni disputate a Frosinone, Lodi era tornato proprio in Sicilia dove aveva disputato tre campionati di serie C. Da lì la rescissione del contratto all'ombra dell'Etna e la partenza verso Trieste dove in un anno ha collezionato 27 presenze e due goal. Evidentemente troppo poco per convincere Milanese a tenerlo, anche a fronte del suo ingaggio. Per quanto riguarda il trasferimento in quel di Messina, mancherebbe solo l'ufficialità.