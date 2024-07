Tuffi: una giornata da ricordare, Auber è campione italiano, tre medaglie per la Triestina Nuoto

ROMA - Gabriele Auber è campione italiano di tuffi dal trampolino di tre metri. L'atleta triestino in forza alla Marina Militare/Trieste Tuffi si è aggiudicato la medaglia d'oro chiudendo la seconda giornata dei campionati italiani di categorie estivi con il punteggio di 373.95 punti. Auber ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza di Stefano Belotti, delle Fiamme Gialle e fermatosi a 347 punti, e dell'atleta delle Fiamme Oro Flavio Centurioni. Ma Trieste ha messo in mostra non solo l'esperienza del neocampione italiano. Nella gara valida per la categoria Ragazzi, infatti, Mattia Mahnic e Gabriele Selovin della Us Triestina Nuoto si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo, dietro alla vittoria di Davide Barbieri della Dibiasi.

Anche nella categoria Ragazze Trieste fa bella figura grazie all'argento di Marianna Cannone, atleta dalle Trieste Tuffi Edera, che ha chiuso la sua gara dietro a Viola Bellato del Cus Bergamo. Buone le prestazioni, nelle categorie Ragazzi e Ragazze, anche di Savino e Menis sempre della Triestina Nuoto, oltre a quella di Castellacci, Vidoni e Zoch (Triestina Nuoto) e Podda (Edera).