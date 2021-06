Gare nazionali trampolino elastico: incetta di medaglie e coppe per Progetto Acrobatica Trieste

Grandi soddifazioni per l'Associazione Progetto Acrobatica Trieste che dall'11 al 13 giugno, ha preso parte a quattro gare nazionali, portando a casa tre primi posti con tre atleti e un primo posto con una squadra.

Al Campionato Nazionale assoluto Trampolino Elastico Gold, Dalampelas Kostantinos, l’atleta più giovane in gara tra quelli ammessi dal Direttore Tecnico Nazionale a partecipare alla massima competizione nazionale, si è classificato settimo. Il giovane ha anche ottenuto un secondo posto nella categoria Junior al Campionato Coppa Campioni Nazionale Trampolino Elastico.

Per il Campionato serie D Trampolino Elastico, nella categoria allievi, la squadra 1 composta Soranno Angela, Tranquillini Emma, Trotta Fara e Zerjal Caterina ha ottenuto il primo posto. Terza classificata invece la squadra 2 composta da Altin Giovanna, Gollinucci Giacomo e Zerial Melissa. All'ottavo posto la squadra 3 composta da Bocchini Emma, Cozzolino Caterina, Sion Martina.

Prima classificata,nella categoria Junior, la squadra 4 composta da Bratina Marianna, Cozzolino Gabriele, Donati Michele e Mercotto Pietro.

Infine al Campionato Individuale Silver Trampolino Elastico, Progetto Acrobatica Trieste ha conquistato i primi tre posti nella categoria allieve 2: primo posto per Trotta Fara, secondo per Tranquillini Emma e terzo per Soranno Angela. Seguono al quinto Zerjal Caterina, al 17esimo Zerial Melissa e al 27esimo Altin Giovanna. Per la categoria allieve 1: sesta classificata l'atlera più giovane della competizione, Cozzolino Caterina, 15esimo posto Sion Martina, 18esimo Bocchini Emma.

Nella categoria Junior 1 vince il primo posto Bratina Marianna che con 74,375 ottiene il punteggio più alto di tutta la competizione di tutte le categorie. Infine nella categoria allievi 2, secondo posto per Gollinucci Giacomo; nella categoria Junior 1, terzo classificato Marcotto Pietro, sesto Cozzolino Gabriele e 13esimo per Donati Michele. Primo posto per Vespasiano Carlo nella categoria senior.

Così l'allenatore Luca Gherbaz: "Un lungo week end pieno di soddisfazioni che è iniziato con l’onore di avere Dalampelas a gareggiare assieme all’elite degli atleti nazionali e seguito il giorno successivo da un’altra prova di forza dello stesso che, stavolta nella sua categoria di appartenenza conquista un ottimo secondo posto. Orgoglioso e soddisfatto di tutti i bellissimi risultati ottenuti, voglio evidenziare la grande prova nella gara della serie D a squadre che ci ha visto primeggiare in entrambe le categorie e che fa risaltare l’alto livello ottenuto da tutti gli atleti della società. Devo inoltre ringraziare di cuore mia figlia Sara che mi ha notevolmente supportato nella preparazione alla gara delle atlete più giovani."

"Nel panorama nazionale siamo stati l’Associazione numero uno in merito ai risultati ottenuti- ha aggiunto il presidente Ivonne Soranno - Ciò mi riempie di infinita gioia e mi da maggior determinazione nell’impegnarmi a far crescere ancora di più il sodalizio che rappresento"