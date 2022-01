Rugby, il triestino Giacomo Nicotera convocato per il Sei Nazioni 2022

C'è anche il rugbista triestino Giacomo Nicotera tra i giocatori convocati per il prossimo Guinness Sei Nazioni 2022., il più importante torneo internazionale di rugby a 15 dell'Emisfero Nord. Il calendario delle partite del 2022 per il Guinness Sei Nazioni inizierà sabato 5 febbraio 2022 e si svolgerà fino al 19 marzo. L'Irlanda giocherà la prima partita contro i campioni in carica del Galles, seguita dalla Scozia che ospiterà l’Inghilterra al BT Murrayfield; poi domenica 6 febbraio 2022 la Francia ospiterà l’Italia allo Stade de France di Parigi.

Grande traguardo per il giovane rugbista, la cui costanza e impegno sono stati premiati. Classe '96, Giacomo Nicotera è cresciuto nel Rugby Trieste 2004 e nel Venjylia Rugby Trieste, per poi approdare nel 2015 al Mogliano Rugby con cui ha giocato tre stagioni raccogliendo 36 presenze e siglando 3 mete in Super10. Per Nicotera anche una breve esperienza in Nuova Zelanda nel Sumner Rugby Football Club, una società dilettantistica alla periferia di Christchurch, e poi il ritorno in Veneto e il trasferimento al Rugby San Donà nella stagione 2018/2019. Nella formazione veneziana colleziona 22 partite e 1 marcatura in Top12. Durante l’estate di due anni fa il trasferimento a Rovigo con cui ha totalizzato in due stagioni 23 presenze e 6 mete, inoltre quest'anno ha vinto il campionato italiano con la maglia rodigina. Nicotera per di più già nell'attuale annata ha fatto parte della rosa dei permit player del Benetton Rugby, collezionando due presenze nell'ultimo Guinness PRO14.