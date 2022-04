La prima in Italia dopo l'oro di Tokyo, Gimbo Tamberi al Grezar

L'immagine del lungo abbraccio con Mutaz Essa Barshim, le lacrime e la gioia incontenibile per un oro mai così tanto atteso. Gianmarco Tamberi, olimpionico del salto in alto nell'estate di Tokyo sarà allo stadio Grezar di Trieste il prossimo 28 maggio in occasione del XV Triveneto Meeting internazionale. La kermesse, intitolata alla memoria di Jack Benvenuti, rappresenta la prima ed unica apparizione in Italia di Gimbo dopo la sfida con il qatariota. Durante l'inverno, il ventinovenne marchigiano ha partecipato solamente al Mondiale indoor di Belgrado. Anche in quell'occasione il finale è stato deciso all'ultimo istante, con Tamberi capace di volare a 2,31 e portare a casa un bronzo. La pedana dello Stadio Grezar di Trieste, dopo gli Assoluti del 2017, è tornata ad essere di nuovo un appuntamento di spessore olimpico.