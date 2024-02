Subito medaglia di bronzo: l’Artistica ‘81 apre così il suo campionato

BRESCIA - Inizio entusiasmante per l’Artistica ‘81 nel campionato della massima serie di ginnastica 2024: la squadra triestina si è infatti piazzata sul terzo gradino del podio nella prima giornata disputatasi a Montichiari in provincia di Brescia. Il gruppo, formato dalle atlete Benedetta Gava, Emma Puato, Maddalena Magrini, Giovanna Novel, Anna Danieli, il prestito Sofia Tonelli, da Saltavanti Empoli, oltre alla giovanissima Romina Spadaro e guidato dagli allenatori Diego Pecar e Teresa Macrì, Carolina Pecar, Tea Ugrin ed Edoardo Trobec, si è fatto onore piazzandosi al terzo posto della classifica generale.

Le voci

"Le ragazze sono state bravissime - commenta Diego Pecar - sono stati proposti esercizi meno complessi ma dal risultato più sicuro in questa prima prova. Siamo arrivati terzi con un margine di vantaggio che non ci aspettavano, perché ci sono tante squadre forti quest’anno. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo proposto una ginnastica fatta bene, che è stata molto apprezzata. Tra le ginnaste si è distinta Benedetta Gava ed anche Emma Puato, entrambe con ottimi punteggi e prestazioni molto buone, Benedetta in particolare al volteggio, e tutte a trave, anche Sofia, che è stata importante per portare alla squadra punteggi molto utili”. La prossima giornata di gare si terrà tra tre settimane, “cercheremo di fare ancora meglio - anticipa Pecar - di aumentare le difficoltà, per partire quindi da punteggi più alti, ma per il momento siamo molto contenti - ribadisce - sono state brave e sicure, e anche chi non è entrata in gara ha dato un supporto fondamentale alla squadra”.