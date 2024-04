Nuoto paralimpico, la triestina Marchi nella storia: nuovo primato agli europei di Madeira

TRIESTE - La pluripremiata atleta paralimpica triestina Giorgia Marchi entra nella storia e vince la prima medaglia internazionale in assoluto per un atleta italiano nella classe S14, cioè la classe riservata ai disabili intellettivi. La tesserata Fiamme Oro - Verona Swimming Team, che si allena alla piscina di Altura con gli allenatori della Tergeste Nuoto, porta infatti a casa il bronzo ai Para swimming european championships di Madeira 2024 nei 100 rana classe S14. In passato l'atleta 23enne ha già fatto per tre volte il tempo di qualificazione per le paralimpiadi di Parigi 2024 e detiene stabilmente 47 record italiani suddivisi tra Fisdir e Finp, le due federazioni di cui fa parte. Attualmente è 14esima nel ranking mondiale del world para swimming nei 100 rana.