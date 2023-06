Giro Next Gen Under 23: trionfa il danese Staune-Mittet

TRIESTE - Sì è concluso il Giro Next Gen Under 23, con l’ultima tappa in piazza Unità, che ha visto la vittoria del danese Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team), al quale è stata consegnata la Maglia Rosa, come da pronostici. Staune-Mittet era arrivato secondo nel 2022 al Tour de l'Avenir ed è stato già vincitore quest'anno del Giro del Belvedere. Al secondo posto l'irlandese Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) e terzo il tedesco Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team U23). Il podio dell'ottava tappa Cavalicco-Trieste ha visto primo Andreas Foldager (Biesse Carrera), secondo Luca Cretti e terzo Henrik Pedersen.

Partita questa mattina da Cavalicco, paese natale del patron Enzo Cainero, la tappa si è chiusa dopo 131 chilometri in piazza Unità d'Italia. Presente all’ultima tappa anche l'assessore regionale alle Autonomie Pierpaolo Roberti. La gara è stata organizzata da RCS Sport in collaborazione Federazione Ciclistica Italiana, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani.