Campionati europei di downhill, la triestina Sandrin conquista la top 10 Juniores

Con il risultato ottenuto ai campionati di Maribor in Slovenia si chiude un'annata ottima per la giovane rider giuliana

Questo weekend a Maribor in Slovenia si è tenuto il Campionato Europeo Downhill dove gli atleti dei team nazionali hanno corso per l'assegnazione dei titoli continentali. Giulia Sandrin, atleta in forza al Trieste Gravity Team e unica atleta italiana al via nella categoria Juniores femminile ha conquistato la top 10 di categoria contro le migliori ragazze europee. Per la Sandrin si chiude un'ottima annata che pone la giovane triestina tra le migliori rider della disciplina.