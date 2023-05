Dalla questura a molo Audace, il centro storico come un campo da golf

TRIESTE - Settantadue appassionati arrivati in città da tutte le parti del mondo, per giocare a golf tra i palazzi del borgo Teresiano. E' andata in scena oggi 20 maggio la prima edizione di “Southwest Greens Central Europe In City Golf Trieste 2023", torneo organizzato da Kurt Anrather, amministratore delegato della Curtes Sportevents Marketing, con sede a Bolzano. Una gara mai organizzata prima a Trieste, quella vissuta da triestini e turisti.

Le buche

La partenza ufficiale in piazza Unità d’Italia questa mattina, con la conclusione nel pomeriggio. La buca più spettacolare, anche per il suo livello di difficoltà, è stata quella con il tiro dalla terrazza della questura e l'arrivo della pallina all'intero del teatro romano. Cinquemila le palline utilizzate in totale, la maggior parte realizzate con materiale simile alla gomma piuma. Le 18 buche erano presenti nei pressi del canal Grande, come pure in piazza della Borsa, in una barca a vela ormeggiata sul Molo Audace o in una Porche nella zona di Ponterosso. Testimonial dell'evento è stata la campionessa di golf e triestina, Giulia Sergas.