Un San Vito sfortunato sconfitto a Gradisca

Seconda sconfitta di fila per il San Vito nonostante una buona prestazione dei gialloblù, superati solo nei secondi finali di una partita molto equilibrata e combattuta. Non si può dire che la fortuna sia dalla parte di Suzzi&Co. Oltre alle assenze importanti di Cigliani e Ruzzier (in panchina per onor di firma) si è aggiunto anche Crotta colpito fortuitamente al volto all'inizio del terzo quarto e costretto ad abbandonare il terreno di gioco (5 punti di sutura per lui...). Equilibrio nel primo quarto finito sul 23 pari con kos (17 con 5 triple) e Pinatti (19) sugli scudi ben contrastati da Grimaldi (19) e Cernivani (14). Zanini (9) e Gregori (8) danno il primo vantaggio per gli ospiti che chiudono la seconda frazione sul 45-49.



L'infortunio di Crotta ad inizio ripresa galvanizza i padroni di casa; Comelli (18) con 9 punti di fila ma soprattutto 7 punti del 2005 Simboli portano i gradiscani al +1 (70-69) prima dell'ultimo quarto. Per i ragazzi di coach Barzelatto importante l'apporto dei giovani Scorcia, Mihelj e Schwagel che permettono di restare a contatto con gli uomini di coach Ardessi. La partita continua sui binari dell'equilibrio e a 40" dalla fine il punteggio è 82 pari. Palla al San Vito che incredibilmente la perde su un pick&roll non eseguito al meglio. Cucut trova un canestro importante per i padroni di casa. Il tentativo di pareggiare di Cernivani in mezzo all'area non va a buon fine, col pallone che danza sul ferro ma esce. Sul rimbalzo difensivo Kos subisce fallo e chiude praticamente l'incontro con 2 su 2 dalla lunetta.