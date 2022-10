Triestina via dal Grezar, Dipiazza interviene e chiude il caso

TRIESTE - Il sindaco Roberto Dipiazza chiude la questione Grezar. Dopo l'annuncio da parte dell'assessore Giorgio Rossi in merito alla necessità che la Triestina vada ad allenarsi altrove, il primo cittadino è intevenuto ai microfoni di Telequattro affermando che "Unione e Fidal vanno d'amore e d'accordo". Tuttavia, anche in casa alabardata le reazioni non si sono fatte attendere. "In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore, che non meritano nemmeno di essere riportate - scrive in una nota la società rossoalabardata - la Triestina calcio e il suo amministratore delegato Ettore Dore, ringraziano il sindaco Roberto Dipiazza per aver confermato che Unione e FIDAL vanno d’accordo, come precedentemente dichiarato nella nota rilasciata ieri dallo stesso Dore. Il sindaco ha parlato con il giornalista Marco Stabile, di Telequattro. Aggiungere altro è solo tempo perso, pensiamo alla partita dì domani. Grazie Trieste, grazie sindaco e forza Unione".