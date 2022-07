Gym Box, dopo il titolo italiano Romanelli e Conte puntano in alto

Dopo essersi aggiudicati i titoli italiani delle rispettive categorie ai campionati nazionali di Gym Boxe 2022, tenutisi dal 1-3 luglio al Lido di Fermo, i due bouxer triestini Eva Romanelli (categoria Junior) e Giovanni Conti (cat.over) sono pronti a fare il prossimo passo. Conte ora punta agli Europei, mentre Romanelli alla categoria AOB. Ad annunciarlo è il loro coach, Francesco Rumignani, ex pugile pro, entrato nella storia del pugilato triestino come uno dei pochi ad aver vinto un argento, 2002, sconfitto solo, ricorda Ansa, dal grande Leonard Bundu (camp. mondiale e n .1 degli atleti in Italia degli ultimi 20 anni).