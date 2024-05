il Baskinterclub Muggia brilla nella stagione sportiva: un'avventura emozionante fino alle finali interregionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

MUGGIA - La squadra del BaskInterclub Muggia ha vissuto una stagione sportiva intensa ed emozionante, culminata lo scorso 19 maggio con le finali interregionali di baskin a Montecchio Maggiore (VI). Gli atleti convocati alle partite decisive (Marcori P., Sain, Murabito, Cehic, Ferrari, Marcori A., Marcori S., Gant, Biber, Montrone, Floccari, Busdon, Grison, Marsi, Monticolo, D'Orlando), guidati dall’allenatore Luca Birnberg, hanno partecipato con grinta e passione, dimostrando grande impegno e determinazione in ogni partita. Durante le finali, la squadra ha affrontato due avversarie di rilievo: una partita combattuta contro PGS Concordia BaskIn Schio, purtroppo persa, e una vittoria significativa contro PGS Welcome BaskIn Bologna. Nonostante queste ottime prestazioni, la squadra non è riuscita ad accedere alle finali nazionali. Tuttavia, il percorso svolto resta motivo di grande orgoglio. L’allenatore Luca Birnberg ha espresso la sua soddisfazione: "Sono estremamente orgoglioso di come la squadra ha giocato quest'anno. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, soprattutto considerando che il nostro gruppo è nato solo pochi anni fa. Questo è solo l'inizio di un viaggio che ci porterà a nuove e più grandi sfide. Torniamo a casa con un onorato terzo posto superando una bella squadra come Bologna, ma torniamo a casa soprattutto con una grandissima esperienza di crescita per tutti gli atleti/e". Lo staff e i supporter del BaskInterClub Muggia, insieme alla Fondazione Monticolo&Foti che dal 2022 sostiene le attività della squadra, si uniscono nel ringraziare gli atleti per il loro impegno e per aver portato avanti con onore i valori dello sport inclusivo. Andrea Monticolo, Presidente della Fondazione Monticolo&Foti, afferma: “La determinazione e la passione dimostrate in campo da ogni singolo atleta del BaskInterClub Muggia sono un esempio per tutti noi e un incoraggiamento a continuare a sostenere e promuovere le attività e i valori dello sport inclusivo. Complimenti a tutti per il fantastico percorso e per aver rappresentato con orgoglio la pallacanestro inclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia”.

La Fondazione Monticolo & Foti, nata nel 2022 per volontà del Gruppo Monticolo & Foti, ha l’obiettivo di potenziare tutte le attività di responsabilità sociale aziendale. La fondazione realizza e supporta progetti innovativi legati all'inclusione nel mondo della disabilità, contribuendo al miglioramento dell'offerta sul territorio regionale. www.fondazionemonticolofoti.it info@monticolofoti.it