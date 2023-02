Il Rosso Volley Club esce sconfitto di misura dalla trasferta di Muzzana

Non centra l'obiettivo il Rosso Volleyclub che perde in trasferta contro il Muzzana, in una partita tutt'altro che facile. Nella penultima giornata della prima fase del campionato di serie DM, si scontrano due squadre che, anche se già qualificate ai playoff, non intendono regalare nulla agli avversari. È subito lotta punto a punto. Sviluppando un buon gioco il Muzzana si aggiudica i primi due set rispettivamente per 25-20 e 25-21. Nel terzo e quarto set capovoglimento di fronte, questa volta è il Rosso a vincere per 21-25 e 11-25. Si arriva così al quinto set e qui sono ancora i padroni di casa a spuntarla per 15-12 vincendo l'incontro per 3-2.

Commento di coach Rota: sapevamo che il Muzzana è una squadra capace di metterci in difficoltà con buone battute e ottime soluzioni di attacco. Per vincere questo incontro dovevamo metterci un po' più di attenzione, soprattutto nella gestione degli attacchi. Abbiamo sofferto anche una non perfetta forma fisica di alcuni atleti, pedine fondamentali all'interno del gruppo. Viste le posizioni delle due squadre in classifica, questo incontro non era fondamentale in questa fase del campionato e questo fa scendere la carica agonistica degli atleti che poi si riflette sul rendimento in campo. Ci sta, è fisiologico e ieri il Muzzana ha saputo gestire meglio questo aspetto, meritandosi i tre punti.