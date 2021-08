Il tango lo balla solo Etcheverry, il Città di Trieste si tinge di albiceleste

Con due 6-1 a scapito del connazionale Thiago Agustin Tirante Tomas Martin Etcheverry fa sua sua l’edizione 2021 del “Città di Trieste Atp Challenger”, organizzato dalla Tennis Events Friuli Venezia Giulia sui campi del Tc Triestino. Dopo Carlos Alcaraz nel 2020 è la volta del ventiduenne Etcheverry che, per quanto dimostrato nella settimana triestina, è destinato a calcare a breve ben altri palcoscenici. Il successo in terra giuliana segue di un paio di settimane quello ottenuto nel Challenger di Perugia.

Tirante dal canto suo, alla settima partita in otto giorni visto che proveniva dalle qualificazioni, ha cercato di reggere l’urto del concittadino ma non è riuscito a contenere le bordate di diritto che Etcheverry ha messo in mostra nel corso di tutto il torneo. Ha ricordato infatti che per lui quella di quest’anno è stata la terza apparizione nel capoluogo giuliano visto che è stato sconfitto al primo turno nel 25.000 dollari del 2019 e lo scorso anno ha perso nei quarti di finale con Alcaraz.