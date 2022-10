A San Dorligo della Valle il primo Industrial Driver triestino

Si è tenuto a San Dorligo della Valle il primo Industrial Driver organizzato dalla Asd Trieste Racing Club Academy, affiliata A.S.I. (Associazioni Sportive e sociali italiane).

Molti i piloti in gara, provenienti da diverse regioni. Il percorso è stato realizzato nella proprietà privata di una porzione della zona Artigianale di Dolina. Un tracciato tecnico e divertente, come confermato dagli stessi partecipanti. Da segnalare un'ampia rappresentanza femminile.

"Bellissima manifestazione che si promette di crescere per la successiva edizione, in programma l'anno prossimo (1° ottobre 2023) - sono le parole del presidente Alessandro Spunton - Il risultato in termini di partecipazione premia gli sforzi e l’impegno costante di tutto lo staff. È un bel biglietto da visita per la nostra città che viene riconosciuta anche e di nuovo nel motorsport. Mi sento orgoglioso ed onorato di aver organizzato questa prima edizione e ringrazio i partner attraverso i quali tutto questo è stato reso possibile, inclusa l’amministrazione locale”.

L'associazione sportiva dilettantistica Trieste Racing Club Academy è impegnata da anni nell’organizzazione e nella partecipazione ad eventi di carattere motoristico, ma anche nella promozione e divulgazione nelle scuole sia di corsi per l’avviamento alla guida sportiva che di seminari specifici rivolti alle dinamiche di guida ed alla sicurezza stradale.