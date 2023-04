"Io sto con il Burlo", l'iniziativa benefica alla Trieste Spring Run e alla Mujalonga sul Mar

“Io sto con il Burlo” è un’iniziativa che sarà assoluta protagonista nel percorso di avvicinamento alle due celebri manifestazioni podistiche La Trieste Spring Run, curata dall’ Apd Miramar in collaborazione con l’Asd Trieste Atletica Aps, e la Mujalonga Sul Mar organizzata dalla stessa Trieste Atletica, si schierano anche quest’anno al fianco della ricerca e del Burlo Garofolo, l’ospedale infantile che rappresenta una delle eccellenze del capoluogo regionale. Le due società organizzatrici di due eventi simbolo della primavera delle corse su strada hanno sposato l’idea di unire il concetto di riciclo a quello del sostegno alla ricerca.

L’iniziativa “Io sto con il Burlo” prevede nei giorni precedenti e nelle domeniche dei due eventi, Mujalonga Sul Mar (dal 15 al 23 aprile con gli orari sotto indicati) e Trieste Spring Run (dal 27 aprile al 7 maggio con le modalità sotto indicate), la vendita delle magliette delle vecchie edizioni delle due manifestazioni al prezzo di 5€. Le somme raccolte dalla vendite dei capi andranno interamente devolute al progetto, curato dall’Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo, dal titolo “Prediction of cardiac injury due to Anthracycline Chemotherapy in paediatric oncological patients using advanced echocardiography and circulating biomarkers”.

“Si tratta di un progetto di ricerca riservato a bambini/e e ragazzi/e (0-18 anni) - spiega il cardiologo responsabile del progetto Thomas Caiffa - a cui viene diagnosticato un tumore in età pediatrica. Le cure per contrastare il tumore spesso prevedono l’utilizzo di farmaci chiamati antracicline. Questi farmaci, fondamentali per il trattamento della patologia tumorale, possono talora determinare, come effetto collaterale, lo sviluppo di una tossicità a livello cardiaco. Il progetto di ricerca verrà sostenuto dalla Mujalonga Sul Mar e dalla Trieste Spring Run che, con la somma ricavata, permetteranno www.triestespringrun.com - info@triestespringrun.com l’acquisto di un software in grado di implementare le capacità dell’ecografo (strumento utilizzato per valutare la funzione cardiaca dei pazienti) rendendo possibile la valutazione del cosiddetto myocardial work non invasivo. L’utilizzo di questa metodica avanzata permetterà al nostro gruppo di cardiologi, in collaborazione con gli onco-ematologi pediatrici, di misurare quale sia il lavoro realmente efficace svolto dal muscolo cardiaco con l’obiettivo di identificare quel gruppo di pazienti che potrebbero più facilmente sviluppare una disfunzione cardiaca nel corso degli anni”.

Le magliette per contribuire al progetto, sostenuto anche dal testimonial della Trieste Spring Run Matteo Parenzan (campione del mondo di tennis tavolo paralimpico particolarmente vicino a queste iniziative), potranno essere acquistate nei seguenti luoghi e nelle seguente giornate, online alla pagina: https://triesteatletica.com/prodotto/io-sto-con-il-burlo/ :

Mujalonga Sul Mar:

? In Piazza Marconi a Muggia sabato 15 e domenica 16 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

? In Piazza Marconi a Muggia da lunedì 17 a venerdì 21 aprile dalle 16:00 alle 20:00.

? Nel Villaggio della Mujalonga Sul Mar in Piazzale Lodovico Salvatore (Porto San Rocco) sabato 22 aprile dalle 10:00 alle 20:00.

? Nel Villaggio della Mujalonga Sul Mar in Piazzale Lodovico Salvatore (Porto San Rocco) domenica 23 aprile dalle 7:00 fino alla conclusione della manifestazione.

? Inoltre le magliette potranno essere acquistate online visitando la pagina: https://triesteatletica.com/prodotto/io-sto-con-il-burlo/

Trieste Spring Run:

? In Piazza della Borsa (Trieste) da giovedì 27 aprile a sabato 6 maggio dalle 16:00 alle 20:00.

? In Piazza Unità d’Italia (Trieste) da giovedì 4 maggio a domenica 7 maggio dalle 10:00 alle 19:00.

? Inoltre le magliette potranno essere acquistate online visitando la pagina:

https://triesteatletica.com/prodotto/io-sto-con-il-burlo/