Euro 2021, Italia-Galles: dove vedere la partita di stasera in diretta tv e streaming

Novanta minuti per il primato. L'Italia, dopo aver travolto Turchia e Svizzera, affronterà il Galles nella terza e ultima giornata del girone A di Euro 2021 (fischio d'inizio alle 18 di domenica 20 giugno). Un match nel quale agli azzurri basterà il pareggio per conservare il primo posto: in questo caso, agli ottavi di finale, la formazione di Mancini affronterebbe la seconda del girone C (Ucraina o Austria). In caso di ko e secondo posto, invece, l'Italia se la vedrebbe con la seconda del girone B (Finlandia, Russia o Danimarca).

Italia-Galles, le probabili formazioni

Roberto Mancini, per la sfida contro il Galles, attuerà un robusto turnover. Al centro della difesa, dove mancherà l'infortunato Chiellini, spazio per Bastoni al fianco di Bonucci, con Toloi ed Emerson Palmieri sulle corsie esterne. In mezzo al campo si rivedrà dal primo minuto Verratti insieme a Barella e Jorginho, mentre sarà completamente rivoluzionato il tridente offensivo, composto da Bernardeschi, Belotti e Chiesa.

Dall'altra parte Page risponderà con il 4-2-3-1, con Bale, Ramsey e James a supportare in attacco Moore. In mezzo al campo Morrell ed Allen, mentre in difesa ci saranno Roberts, Mepham, Rodon e Davies. Ward tra i pali.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ward. All. Page

Italia-Galles, dove vedere la partita in diretta tv

La partita Italia-Galles sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. Il match sarà inoltre trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satelellite) e Sky Sport (251 del satellite).