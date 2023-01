Sconfitta pesantissima per il Chiarbola Ponziana a Gorizia

Una domenica da dimenticare per il Chiarbola Ponziana, che in trasferta a Gorizia è stato sconfitto con un pesantissimo 6-0 dalla Juventina Sant'Andrea nel primo turno di ritorno del campionato regionale di Eccellenza. La gara si mette subito male, dopo appena 15 minuti l'estremo difensore triestino Zetto rimedia un brutto infortunio a seguito di un'uscita alta. Si teme la frattura del piede. Poco dopo l'arbitro espelle Surez, ancora qualche minuto e anche Jerman viene allontanato dal terreno di gioco a seguito di un fallo in area di rigore che vale il 3-0 su cui si chiude la prima frazione. Veementi le proteste della formazione di Musolino e dello stesso allenatore, ma il direttore di gara è irrevocabile. Gli ospiti si fanno sotto nella ripresa per reagire, anche solo per questione di orgoglio. Ma così facendo, con due uomini in meno, si espongono alle contro offensive in transizione degli avversari, che affondano per altre 3 volte e segnano il punteggio sul defintivo 6-0.