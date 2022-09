Si sblocca il Kras: 0-2 alla Juventina

Il Kras Repen si impone 0-2 in provincia di Gorizia contro la Juventina nell'anticipo della quarta giornata del campionato di Eccellenza FVG. La formazione di Monrupino trova i primi 3 punti in classifica e mette a referto i suoi primi 2 gol della stagione 2022/2023. I biancorossi vanno in goal una volta per tempo, con le marcature di Pitacco e Kocman. La Juventina si fa sotto ma non riesce a rendersi realmente pericolosa in avanti nonostante un buon approccio alla gara. Può finalmente sorridere mister Bozic, dopo che nelle prime tre uscite del campionato i suoi ragazzi avevano collezionato tre sconfitte, pur esprimendo un buon gioco, anche se caratterizzato da troppe lacune difensive e senza riuscire a finalizzare in fase offensiva. Errori che sono stati corretti in corso d'opera e oggi non hanno influenzato la prestazione del Kras.

Nell'altro anticipo di giornata, la capolista Maniago Vajont si è imposta di misura sul campo della Sanvitese (0-1).