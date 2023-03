Trionfo sloveno alla Kokos Trail, l'edizione dei record la vincono Becan e Krcoc

TRIESTE - Grande entusiasmo e tanta partecipazione per la prima edizione della rinnovata Euro Kokos Trail, gara di corsa in montagna che si è svolta domenica 19 marzo tra Basovizza, il monte Cocusso/Kokoš, il monte Castellaro/Gradisce, Pese/Pesek, Ghiacciaie/Jazzere e il monte Grociana. Oltre 500 i partecipanti che hanno preso parte alla manifestazione, divisa in tre tracciati: 16, 10 e 8 chilometri (non competitiva). Decine gli atleti professionisti che hanno animato il percorso, con arrivo e partenza presso il campo sportivo della società Zarja.

I risultati della 16 e della 10 chilometri

Nella 16 km dominio di Timotej Becan della KGT Papez Kamnik, che con il tempo di 01:05:35 porta a casa la medaglia d’oro. A seguire Marko Tratnik della Športno Drustvo Nanos Podnanos con 01:07:37. Terzo gradino del podio per Bregar Gasper, podista della nazionale slovena, che ha chiuso la gara in 01:08:44. Per quanto riguarda la classifica femminile, Lucija Krcoc (sempre Športno Drustvo Nanos Podnanos) ha conquistato il primo posto con il crono di 01:14:15. Seconda piazza per Caterina Stenta di Trieste Atletica che registra il tempo finale di 01:16:44. Terzo posto per Petra Tratnik - anche lei tesserata Nanos Podnanos - che chiude col tempo di 01:17:01. Nella 10 chilometri ha vinto Nicola D’Andrea del team Aldo Moro Nortek, in 00:45:39, a seguire Pasquale Notarangelo (SSD A.R.L. Dynamyk Fitness con il crono) in 00:46:50. Terza piazza conquistata da Riccardo Sterni - Daytona Triathlon Trieste - con 00:48:40. Nella classifica femminile della 10 chilometri invece prima posizionata Katia Zandegiacomo dell’Auronzo con il tempo di 00:58:23, secondo posto per Anna Faleschini del team Aldo Moro Nortek che ha tagliato il traguardo in 01:00:57, a seguire Maria Emerita Mosquera Rivas - Gruppo Sportivo San Giacomo - con 01:03:35.

Le parole degli organizzatori

“È stata una bellissima giornata che dà ufficialmente il via alle attività del nostro anno sociale, ringraziamo l'associazione sportiva Zarja per la consueta ospitalità e i numerosissimi atleti che hanno scelto di partecipare alla manifestazione - così il presidente di Evinrude Graziano Ferlora - in questa edizione abbiamo registrato numeri da record, a testimonianza del grande interesse da parte degli atleti per la scelta di focalizzare tutti gli sforzi organizzativi su questa competizione che inaugura l’inizio della primavera”.