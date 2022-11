Equilibrio perfetto nel derby tra Kras Repen e Sistiana Sesljan

Si è disputato oggi, in occasione dell'11ª giornata del campionato di Eccellenza, il derby dell'altipiano tra Kras Repen e Sistiana Sesljan. A Monrupino va in scena una bella gara, che si chiude con un gol per parte e lascia buone indicazioni agli allenatori Bozi? e Godeas. I padroni di casa sono ordinati e propositivi nel primo tempo, lo certifica il gol del vantaggio di Muiesan che al 22' mette in porta l'1-0 su cui si chiude la prima frazione. Si fanno sotto i gialloblù nella ripresa, e al 55' Dussi trova il pari. Finisce 1-1. I "delfini" rimangono ancorati al 6º posto con 19 punti - 7 lunghezze dal Tamai mentre il quadro per il Kras è meno incoraggiante: quartultimi a 9 punti.

Tutti i risultati: Chiarbola Ponziana - Brian Lignano 3-1, Codroipo - Spal Cordovado 2-3, Fiume Veneto Bannia - Pro Cervignano Muscoli 2-2, Juventina - San Luigi 3-0, Sanvitese - Forum Julii 2-1, Tamai - Pro Gorizia 0-1, Tricesimo - Pro Fagagna 1-1, Virtus Corno - Zaule Rabuiese 2-3, Maniago - Vajont - Chions 1-6, Kras Repen - Sistiana Sesljan 1-1