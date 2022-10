Il Kras Repen conquista i 3 punti e smuove la classifica 

Vittoria casalinga molto importante in ottica classifica per il Kras Repen di mister Bozi?. A Monrupino la formazione carsolina regola 2-1 la Spal Cordovado, squadra compatta che si è distinta per un ottimo avvio di stagione. La gara è intensa e i ritmi molto alti, con le retroguardie messe subito in pressione dai reparti offensivi avversari. I biancorossi sfruttano il fattore campo, si riversano in avanti fin dalle prime battute del match e trovano il gol che sblocca l’equilibrio dopo soli 13 minuti con Paliaga. Nella restante parte del primo tempo i padroni di casa cercano il raddoppio per andare al riposo con due gol di scarto, ma senza esito. I pordenonesi abbozzano una reazione ma appaiono lenti e macchinosi, e nonostante un buon giro palla a centrocampo fanno fatica a bucare la difesa avversaria negli ultimi 25 metri. Si va al riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa va in scena un copione analogo a quello del primo tempo, con i carsolini a forte trazione offensiva che trovano il raddoppio dopo 8 giri di orologio, al 53’. Il gol porta la firma di Autiero. Nel finale Corvaglia rende meno amaro il passivo per gli ospiti, e sigla il gol del 2-1 al 95'.

Il Kras Repen si allontana dalla zona playout e va a 7 punti, mentre la Spal Cordovado rimane quarta a 13, in attesa delle gare di domani di Brian Lignano (12) e Pro Gorizia (11)