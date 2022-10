La Pallanuoto Trieste scrive la storia: qualificata agli ottavi di Euro Cup

La Pallanuoto Trieste scrive oggi una nuova pagina della propria storia quasi ventennale e grazie al nitido successo (16-6) sul Pays d?Aix Natation nella quarta partita del girone di Sabac conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Euro Cup. Se classificata come prima o più probabilmente come seconda del gruppo A verrà stabilito dopo il confronto tra i padroni di casa del Vk Sabac e lo Jadran Herceg Novi che chiude il secondo turno. Ciò che più conta è che l?avventura continentale della squadra alabardata prosegue, nonostante un girone che appareva come proibitivo fino a pochi giorni fa.

Gli ottavi di finale si disputeranno in partite di andata e ritorno il 30 novembre e il 14 dicembre. Ciò significa che per la prima volta in assoluto un match di coppa europea di waterpolo verrà disputato a Trieste. ?C?è tanta soddisfazione - spiega l?allenatore Daniele Bettini - sono stati quattro giorni faticosi, in acqua abbiamo dimostrato sempre maggiore sicurezza nei nostri mezzi. Stiamo crescendo, la squadra si esprime con più equilibrio. Ora dobbiamo pensare ai prossimi impegni di campionato?.

La cronaca

Il confronto con il Pays d?Aix rimane in equilibrio appena una manciata di minuti, giusto il tempo di ritrovare ritmo e intesa dopo il giorno di riposo. Un diagonale di Mezzarobba sblocca la situazione dopo 1?32?? (1-0), i francesi impattano con Bakircilar in superiorità (1-1), Mladossich in controfuga e Mezzarobba con l?uomo in più firmano il 3-1 di fine primo periodo. Nel giro di poco più di 2? della seconda frazione Trieste piazza l?allungo decisivo. Vanno a segno capitan Petronio, due volte Bini col braccio mancino e Inaba su rigore: 7-1. Drahe e un rigore di Bakircilar limitano il passivo sull?8-3 del cambio di campo. Nella terza frazione Trieste continua ad incrementare il vantaggio fino al 14-3, nel quarto periodo c?è spazio per Ghiara tra i pali e la gara scorre fino al definitivo 16-6. ?Molto contenti - conclude il d.s. Andrea Brazzatti - i ragazzi hanno meritato questa qualificazione, giocando sempre una bella pallanuoto. Lunedì riposo e poi si ricomincia?. Mercoledì 2 novembre infatti è subito campionato, alla ?Bruno Bianchi? (ore 19.30) sarà di scena la Pro Recco del ?triplete?.