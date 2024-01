Tris di medaglie d'oro per il lanciatore triestino Pangher

ANCONA - Il lanciatore triestino Emanuele Pangher porta a casa un tris di medaglie d’oro ai Campionati Italiani di Lanci Invernali Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e sperimentali), andati in scena ad Ancona venerdì e sabato. Tante conferme, per un 2024 in cui Emanuele vuole iniziare a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche a livello internazionale. Il ventunenne, tesserato Fispes con l’ASPET Siracusa, si è preso la scena nella categoria F13 salendo per ben tre volte sul gradino più alto del podio. Dopo aver colto il successo nel disco (37.98 m) e nel giavellotto (30.60 m), Emanuele ha completato l’en-plein nel getto del peso lanciando l’attrezzo a 9.86 m.

“Sono sicuramente soddisfatto di queste prestazioni - spiega Emanuele -, soprattutto per i miglioramenti tecnici che si sono visti nell’esecuzione dei gesti, a conferma dell’ottimo lavoro che stiamo facendo. Direi che questo primo test stagionale è superato. Ora testa ai prossimi appuntamenti, devo continuare su questa strada per sognare in grande”. L’atleta è entrato nei radar dei tecnici della nazionale italiana che lo vedono come un nome su cui investire già a partire da questo 2024.

“Con Emanuele - ha aggiunto il tecnico Fabio Mandarà - stiamo facendo un progetto a lunga scadenza, fatto di una serie step e test come questa rassegna tricolore. Mi piace sottolineare, al di là dei progressi tecnici, come Emanuele nell’ultimo anno sia veramente maturato tanto da un punto di vista psicologico e umano, dentro e fuori dalla pedana. Il punto d’arrivo di questa prima parte di stagione sarà rappresentato dall’incontro internazionale in Tunisia, previsto a inizio marzo, dove Emanuele dovrebbe difendere i colori azzurri e assaggiare un nuovo palcoscenico”.