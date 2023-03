Lecco-Triestina 0 a 0 | Le pagelle: l'Unione è solida e tiene il campo, quarto risultato utile di fila

LECCO - Un primo tempo di marca rossoalabardata ed una ripresa (quasi) tutta lecchese. Il secondo pareggio consecutivo porta a quattro i risultati positivi nelle ultime due settimane per la squadra di mister Gentilini. Nei primi 45 minuti sono Paganini e Piacentini ad andare vicinissimi al vantaggio, mentre nel secondo tempo la grande chance capita sui piedi di Mbakogu, che però calcia debolmente verso la porta dei padroni di casa. Nei secondi 45 minuti la partita cambia ed è quasi tutta di marca bluazzurra. Il Lecco va vicino al goal in un paio di occasioni ma la retroguardia alabardata tiene. Un pareggio che, ai punti, è giusto e conferma lo stato di salute dell'undici di Gentilini. Domenica prossima è sfida clou contro il Piacenza.

Matosevic 6.5

Pasticcia un po' in occasione di un'uscita dai pali, ma nei primi 45 minuti è attento. Solo Giudici inquadra lo specchio della porta, costringendo il numero uno rossoalabardato alla parata. Bene in uscita con i piedi.

Germano 7

Battaglia difensiva messa in campo con grande attenzione.

Masi 7

Nel primo tempo cerca il calcio di rigore, ma il direttore di gara non glielo concede. Sull'uomo è un osso duro. Tiene alta la tensione. Nel secondo tempo, in coppia con Piacentini, alza la diga che permette all'Unione di portare a casa un punto.

Piacentini 7

Va vicinissimo al goal con un colpo di testa che viene salvato sulla linea. Gioca bene in anticipo. Ammonito a qualche minuto dal termine.

Rocchetti 6

Ogni tanto sceglie le giocate più difficili, senza riuscire a riconoscere la facilità di altre. Qualche solita imprecisione. Lascia il campo per Ciofani.

Crimi 7

Fa tanta legna in mezzo al campo per tutta la partita. In mezzo al campo la sua presenza si fa sempre sentire. Senza Celeghin il centrocampo passa attraverso il capitano. Ammonito.

Gori 6.5

Le condizioni atmosferiche ne esaltano le qualità, tanto che sembra essere dappertutto. Esce per Lollo a inizio secondo tempo.

Paganini 6.5

Nei primi 45' minuti ha ben tre occasioni d'oro. La prima è una splendida rovesciata che finisce di poco a lato. Pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, calcia a colpo sicuro ma il pallone schizza a terra e finisce sulla traversa. La terza è allo scadere. Tavernelli lo serve in area, il suo sinistro è alto. Nel secondo tempo le giocate sono spesso inconcludenti.

Tessiore 6

Si dà da fare ma nelle giocate sembra un po' "leggero". Esce nel secondo tempo per Minesso. Sufficienza per l'impegno.

Tavernelli 6.5

Svaria su tutto il fronte d'attacco ma le cose migliori riesce a farle quando riceve il pallone tra le linee e punta verso la porta. Mbakogu a volte sembra non assecondarlo, né nello spirito, né nel furore agonistico.

Mbakogu 6

A volte sembra che giochi da fermo, altre volte che i compagni non capiscano le sue intenzioni. Nel secondo tempo ha l'unica grande occasione del match ma il suo sinistro è debole. Esce per Adorante a cinque dal termine.

Lollo 6

Cerca di giocare di manovra. Qualche fallo di troppo.

Pezzella 3

Si fa espellere e lascia la squadra in dieci. Ingenuo.

Minesso 6

Un grande assist per Mbakogu che spreca

Ciofani sv

Scampoli di gara.

Adorante sv

Scampoli di gara.