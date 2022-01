Lecco-Triestina 2 a 0 | Le pagelle: figuraccia Unione, la gita sul lago porta il terzo ko consecutivo

Terzo risultato negativo consecutivo per la squadra di Bucchi che fa sempre più fatica a rialzarsi dopo le sconfitte maturate contro Padova e Sud Tirol. A decidere la gara l'autogoal di Volta e il colpo di testa di Ganz.

Offredi 5

Una bella parata nel primo tempo ma i goal subiti sono due ed in quei casi la prestazione di un portiere non è mai sufficiente. Si supera su Buso a tempo scaduto.

Natalucci 5

Qualche sgroppata delle sue e poco altro. Rapisarda dal 45'.

Volta 4.5

La sostituzione è emblematica. Va in difficoltà, realizza l'autogoal che permette al Lecco di passare in vantaggio. Un vero disastro.

Capela 5

Sul primo goal l'errore che pesa, oltre a quello del compagno di reparto Volta, è suo. Dov'è finito il Capela che avevamo conosciuto all'inizio? Esce per Ligi al 35' per un infortunio alla testa.

Lopez 4.5

Sembra partire bene ma l'effetto positivo svanisce in poco tempo. Mai un cross giusto, né in movimento, né dai calci piazzati che non si capisce il motivo per cui vengono affidati a lui. L'abbiamo già scritto la scorsa settimana. Da un capitano ci si aspetta di più. Molto di più.

Giorico 5

Le perplessità rispetto all'apporto concreto che riesce a dare sono tante. Una volta cantava e portava Cristo, oggi sembra afono e ateo.

Crimi 5

Ci prova nel secondo tempo con un bel destro ma è impreciso. Per il resto grande nulla, come da un po' di tempo a questa parte.

Iotti 5.5

Oggi non bastano fame e voglia. Sorry.

De Luca 5

Altra partita da Chi l'ha visto. Primo spunto dopo oltre mezz'ora. Sostituzione che arriva tardi. Bocciato.

Gomez 5.5

Si sbatte ma si vede che non è periodo.

Procaccio 4.5

Uno spunto e niente di più. Troppo poco, davvero.