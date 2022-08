Europei di pallanuoto, la triestina Cergol tra le 15 del Setterosa

TRIESTE - Orgoglio e felicità. Sono queste le sensazioni in casa Pallanuoto Trieste, dopo che il c.t. del Setterosa Carlo Silipo ha diramato le convocazioni in vista dei Campionati Europei di Spalato che scatteranno il 27 agosto. Nella rosa delle 15 atlete che prenderanno parte alla rassegna continentale è stata infatti inserita Lucrezia Cergol, attaccante triestina classe 2001, capitano della squadra alabardata di serie A1 femminile. È la prima volta che la società triestina annovera un suo atleta convocato in nazionale maggiore per una competizione di tale rilevanza. Un’altra preziosa pagina di storia sportiva scritta dalla Pallanuoto Trieste.

Dal raduno azzurro di Ostia queste le parole di Lucrezia: “Sono davvero soddisfatta. Ho trascorso tre mesi in collegiale, ho fatto tanta fatica dal punto di vista fisico e mentale, ne è valsa la pena. Mi sento molto migliorata, ho acquisito un ottimo feeling con l’allenatore e con tutte le compagne di squadra, sono tranquilla e sicura dei miei mezzi. Andiamo all’Europeo per fare strada, questo gruppo può migliorare il quarto posto del Mondiale e puntare ad una medaglia. Per quanto mi

riguarda proverò a sfruttare a massimo il minutaggio che mi concederà il tecnico, voglio divertirmi, dopo tanti allenamenti adesso inizia la parte più bella, quella del gioco e delle partite. Ci tengo a ringraziare la mia famiglia che mi sostiene sempre e le persone che mi sono state vicino in queste lunghe settimane di lavoro in piscina”.

L’Italia è stata inserita nel gruppo B e farà il suo esordio all’Europeo sabato 27 settembre (ore 13.00) contro la Slovacchia. Il 28 agosto alle 20.30 big-match contro la Spagna, il 30 agosto (ore 19.00) il confronto con Israele, l’1 settembre (ore 11.30) con la Serba e il 3 settembre (ore 19.00) con la Francia. Poi inizierà la fase ad eliminazione diretta.