Mantova-Triestina 0 a 0 | Le pagelle: al Martelli è pari a reti bianche, Offredi limita i danni

Dopo la brutta caduta della scorsa settimana tra le mura amiche, la Triestina conquista un punto in quel di Mantova dopo una prestazione non particolarmente brillante. Il girone di andata si conclude con i greghi lontani dalle prime posizioni, che rappresenta certamente un risultato parziale ma sicuramente deludente rispetto alle ambizioni di Milanese e Biasin. Prossimo weekend inizia il girone di ritorno e l'Unione sarà di scena nuovamente in trasferta a Matelica, la squadra che alla prima giornata d'andata, contro tutti i pronostici, aveva espugnato il Rocco.

Offredi 6.5

Nel primo tempo si fa trovare pronto su un tiro insidioso da fuori. Nella ripresa esce a saponetta su un innocuo spiovente ma si rifà subito dopo con una bella parata. Compie almeno altre due belle parate.