Mantova-Triestina 0 a 1 | Le pagelle: Ligi bomber vero, l'Unione sbanca anche Mantova

Il match contro i virgiliani finisce con la conquista di tre punti importantissimi per la squadra di Bucchi. A Mantova decide un sinistro di Ligi, ormai vero capocannoniere dei rossoalabardati. Infortunio per Petrella. Buona la prestazione collettiva. Ora sotto con il Renate.

Offredi 6.5

Nel primo tempo due ottime uscite dai pali. Grande intervento su Piovanello nel recupero. Si prende anche un giallo.

Negro 6

Bene in fase difensiva, stoppa una girata a colpo sicuro di Paudice. Quando ha il pallone tra i piedi le cose riesce a mettere in difficoltà sia se stesso che i suoi compagni di squadra. Spende un giallo a pochi minuti dal termine.

Volta 6

Giro palla un po' lento ma tutto sommato senza sbavature. Viene ammonito per un fallo a metà campo. Di testa le prende quasi sempre lui.

Ligi 7

Durante i primi 45 minuti non sbaglia quasi niente, tranne un intervento in cui va fuori tempo. Riesce a giocare bene in verticale. A tre minuti dal fischio finale scarica in rete un sinistro preciso. Bomber vero.

Iotti 6

Fa fatica a crossare con l'avversario davanti. A volte è troppo prudente, preferendo giocare all'indietro piuttosto che insistere nella giocata offensiva. In fase difensiva non sbaglia quasi mai.

Giorico 6

E' spesso fuori posizione e quando si tratta di impostare la manovra commette alcuni errori grossolani. A 40' prima serve involontariamente Paudice in area di rigore, poi recupera benissimo e, anticipando l'attaccante, butta la palla in calcio d'angolo. Nel secondo tempo migliora la prestazione e raggiunge la sufficienza.

Calvano 6

Fa fatica ma non sfigura così tanto. In mezzo al campo lotta su ogni pallone. Sufficiente.

Procaccio 5.5

Mette in scena il classico compitino. Nel primo tempo c'è spazio per uno spunto elegante e nulla più. Ci piacerebbe veramente rivedere il vecchio Procaccio. Fuori per Trotta.

Lopez 5.5

Su quattro cross uno è buono, gli altri o troppo sul portiere o si impennano così tanto da scendere con la neve. Sul calcio d'angolo per i padroni di casa in netta difficoltà a tenere la marcatura su Paudice. Nel secondo tempo sparacchia un paio di lungolinea mancini che assomigliano più a calci per mandare il pallone in touche che a servire l'attaccante che si allarga.

De Luca 5.5

La prestazione nel primo tempo è insufficiente, con qualche sponda e nient'altro. Va in profondità quando lo fa anche Gomez, provocando di fatto un vuoto nella trequarti. Nel secondo tempo non tocca palla. Sostituito.

Gomez 5

Nel primo tempo non ne prende veramente una. Al 28' potrebbe avere una buona occasione ma il movimento per poter arrivare sul traversone di Lopez resta solo un'idea sulla carta. Esce per Litteri al 72'. Va ritrovato, l'abbiamo già scritto.

Litteri 6

Qualche buona sponda.

Petrella 6

Speriamo possa recuperare in fretta.

Sarno 5.5

Entra, grande giocata per Trotta e prende un'ammonizione

Trotta 6

Scampoli di gara